За сутки в Эстонии прибавилось 4656 случаев заражения коронавирусом, умерли 14 человек

По состоянию на утро 1 марта в больнице находятся 648 зараженных коронавирусом пациентов.

За сутки в больницах открыли 128 новых историй болезни, из которых в 57 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 39 симптоматических пациентов COVID-19 в день. Умерло 14 зараженных коронавирусом: 48-летний мужчина, 57-летний мужчина, 76-летний мужчина, 80-летний мужчина, 81-летние мужчина и женщина, 82-летний мужчина, 83-летний мужчина, 88-летняя женщина, 89-летний мужчина, 90-летний мужчина, две 91-летние женщины, 95-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 8 443 результата теста, из которых 4 656 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 279,5 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 391,6 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 985 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 108. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 430 628 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,1%.

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