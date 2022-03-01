Эстонские офицеры в отставке выступили с публичным письмом командующему Генштаба РФ

Уважаемые коллеги в России и Беларуси! Многие из нас находятся в том возрасте, что их военная служба началась в начале 1960-х годов, когда мир был сокрушен Карибским кризисом, одним из величайших противостояний времен холодной войны. В течение нескольких месяцев мы жили со знанием, что вот-вот начнется ядерная война.

Мир был на грани катастрофы, но тем не менее у главных лиц, принимающих решения в то время, хватило терпения и здравого смысла выйти из военного кризиса того времени с миром и, главное, без жертв.

Кроме этого, в качестве красочного примера напомним настойчивость русского офицера Станислава Петрова, который 26 сентября 1983 года решил самостоятельно приостановить процедуру применения ядерного оружия. Его анализ ситуации, исходивший с точки зрения человечности и человечества, спас мир от ядерной войны. Хладнокровие и решительность офицера перевесили как ложное срабатывание системы оповещения, так и возможные последствия для него самого.