Украинское духовенство разрывает отношения с Москвой и перестает поминать патриарха Кирилла в молитвах

"Сумская епархия, охватывающая часть Сумской области, является приграничной, и потому на территорию нашей епархии пришелся один из самых страшных ударов российской армии. Наносятся удары по жилым кварталам, гибнут ни в чем не повинные мирные жители. В эту страшную минуту испытаний мы высказываем полную поддержку нашей Родине — Украине", — заявили священники и монахи епархии.