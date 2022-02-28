"Вот такая она, братская дружба": Зеленский обвинил Россию в военном преступлении

"Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков — это военное преступление", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, десятки записей и свидетельства очевидцев доказывают, что это не отдельная ошибка, а сознательное уничтожение людей: "Россияне знали, куда стреляют".

"За это преступление точно будет трибунал. Международный", — добавил украинский президент.

"Вот такая она, братская дружба".

Россия отрицает жертвы среди мирных украинцев от своего нападения и настаивает, что наносит удары по военным объектам.

В своем обращении президент Украины прокомментировал первый раунд переговоров между делегациями России и Украины.

"Эти переговоры проходили на фоне бомбардировки и обстрелов нашей территории, обстрелов наших городов. Было видно синхронизацию обстрелов с переговорным процессом".

"Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте время, тактику такую мы не воспринимаем. Справедливые переговоры могут быть тогда, когда одна сторона не бьет по другой реактивной артиллерией именно в момент переговоров", — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские власти проанализируют результаты первого раунда переговоров и определятся, как переходить ко второму.