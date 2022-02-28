ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (ДЕНЬ 5). Российские ракеты убивают все больше мирных жителей

Интенсивные боевые действия в Украине продолжаются пятый день. В руках Украины остается как столица Киев, так и все остальные крупные города, хотя в Харькове и Мариуполе идут особенно ожесточенные бои. Российские войска оба города нещадно обстреливали, погибли несколько десятков жителей.

В то же время объявленные Западом санкции уже нанесли российской экономике сильный удар. Курс рубля по отношению к доллару и евро упал до исторического минимума. Торги на Московской бирже не открывались.

В результате действий российских войск в Харькове погибли несколько десятков жителей

Во втором по величине городе Украины продолжаются кровопролитные бои, российские войска до сих пор не смогли взять город под свой контроль.

Как прогнозировали эксперты, российские войска начали массовый обстрел города. Многие жилые дома пострадали от ударов "Градов", погибли несколько десятков жителей, в числе которых и дети. Как известно, в полуторамиллионном Харькове живет много русских.

От столицы — Киева — , где тоже звучат взрывы, основные подразделения российских войск находятся на расстоянии пары десятков километров. По спутниковым снимкам видна колонна российской армии из нескольких сот машин, растянувшаяся на пару десятков километров.

Кровопролитные бои идут и вокруг портового Мариуполя. В случае взятия города российской стороне удалось бы соединить оккупированные восточные области с Крымом.

В сторону Одессы движутся корабли ВМФ России.

По данным западной разведки, Россия переместила через границу две трети своих вооруженных сил. Часть аналитиков считает, что только теперь и начнется настоящее вторжение. Друга часть полагает, что российские войска плохо организованы и стратегически провалились.

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