ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (ДЕНЬ 5). Российские ракеты убивают все больше мирных жителей(1)
Интенсивные боевые действия в Украине продолжаются пятый день. В руках Украины остается как столица Киев, так и все остальные крупные города, хотя в Харькове и Мариуполе идут особенно ожесточенные бои. Российские войска оба города нещадно обстреливали, погибли несколько десятков жителей.
В то же время объявленные Западом санкции уже нанесли российской экономике сильный удар. Курс рубля по отношению к доллару и евро упал до исторического минимума. Торги на Московской бирже не открывались.
В результате действий российских войск в Харькове погибли несколько десятков жителей
Во втором по величине городе Украины продолжаются кровопролитные бои, российские войска до сих пор не смогли взять город под свой контроль.
Как прогнозировали эксперты, российские войска начали массовый обстрел города. Многие жилые дома пострадали от ударов "Градов", погибли несколько десятков жителей, в числе которых и дети. Как известно, в полуторамиллионном Харькове живет много русских.
От столицы — Киева — , где тоже звучат взрывы, основные подразделения российских войск находятся на расстоянии пары десятков километров. По спутниковым снимкам видна колонна российской армии из нескольких сот машин, растянувшаяся на пару десятков километров.
Кровопролитные бои идут и вокруг портового Мариуполя. В случае взятия города российской стороне удалось бы соединить оккупированные восточные области с Крымом.
В сторону Одессы движутся корабли ВМФ России.
По данным западной разведки, Россия переместила через границу две трети своих вооруженных сил. Часть аналитиков считает, что только теперь и начнется настоящее вторжение. Друга часть полагает, что российские войска плохо организованы и стратегически провалились.
Рубль сильно похудел
Финансовая система России получила в первый день недели сильный удар. Обвал курса рубля 28 февраля стал рекордным с 2014 года. Сильнее российская валюта обваливалась только в период дефолта 1998 года. Курс доллара сегодня на торгах достиг исторического максимума — 109,185 руб. С раннего дня россияне двинулись к банкоматам, но далеко не всем удалось снять там деньги.
Московская биржа, котирующиеся на которой фирмы потеряли уже более половины своей стоимости, даже не начинала торги. Ряд западных нефтяных компаний сообщили, что отказываются от совместных проектов с российскими энергетическими предприятиями.
На этом фоне Российский центробанк начал частично распродавать свои резервы, чтобы смягчить падение рубля. Инвестиционные банки прогнозируют, что в этом квартале экономику ждет 20-процентный спад.
Начались переговоры о перемирии
На границе Украины и Беларуси встретились делегации России и Украины, чтобы обсудить условия перемирия. Обе стороны вернулись в свои столицы, чтобы осмыслить сказанное друг другу. Украина требует незамедлительного прекращения огня и вывод российских войск.
Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни, заявил руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном перечислил три необходимых условия для урегулирования ситуации на Украине.
Это: "признание российского суверенитета над Крымом; демилитаризация и денацификация украинского государства".
Украина хочет в Европейский союз
Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз в ускоренном порядке. В обращении к своему народу он поблагодарил европейские страны за поддержку — как моральную, так и материальную.
На выходных президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что хочет видить Украину в составе ЕС: "Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье". Но об ускоренном порядке приема пока в Брюсселе речи не было.
Напомним, что именно взгляд Украины в сторону Европы подвиг Россию в 2014 году к оккупации части территории Украины и аннексии Крыма.
Россия без футбола
Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что отстраняет Россию от мирового первенства 2022 года. Ее исключают из проходящего сейчас отборочного турнира. Такую меру применили и к российским клубам в еврокубках.
Ранее ФИФА ограничился тем, что объявил о запрете российской сборной выступать под своим флагом.