Украинцы смогут продолжить обучение в эстонских школах

Сегодня на встрече со своими коллегами из Латвии и Литвы министр Лийна Керсна заверила министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, что Эстония готова предоставить украинцам возможность продолжить обучение в начальных, общих, профессиональных и высших учебных заведениях.

На встрече с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом министры образования и науки Латвии, Литвы и Эстонии — Анита Муйжниеце, Юргита Шюгждинене и Лийна Керсна — объяснили, что их страны могут сделать для поддержки системы образования и науки Украины. Министры говорили о том, как они могут поддержать украинские семьи, которые вынуждены временно покинуть свои дома, в продолжении образования их детей.

Министры образования стран Балтии совместно пообещали продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку в сфере своей компетенции. "В Эстонии мы готовы предложить возможность продолжить обучение в начальной и общей школе, а также в высших учебных заведениях", — сказала министр Лийна Керсна.

Министр Керсна заверила, что образовательное сотрудничество между Эстонией и Украиной является целостным и сильным. "Эстония продолжит давнее образовательное сотрудничество с Украиной в формате сотрудничества в области развития. Проекты сотрудничества, которые уже запущены, будут продолжаться. Самым крупным текущим проектом является проект EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine в области реформы профессионального образования совместно с Германией, Финляндией и Польшей. Мы также помогаем модернизировать систему высшего образования, содействуем развитию экологического образования и внедряем современный подход к обучению в украинских школах через программу сотрудничества в области развития Министерства иностранных дел в Украине", — сказала министр.

Министр добавила, что Эстония ищет дальнейшие возможности для поддержки Украины в области электронных услуг и цифрового образования.