28.02.2022, 19:47
Россия отстранена от футбольных турниров, контракт с ”Газпромом” расторгнут
Foto: Rauno Volmar
ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных турниров, пишет sports.ru.
Решение затрагивает национальную сборную страны, а также клубы, представляющие Россию в еврокубках. Решение действительно ”до последующего уведомления”.
Также, как передает журналист BBC Саймон Стоун, Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение разорвать контракт с ”Газпромом”.
В мае прошлого года российская энергетическая компания продлила контракт с УЕФА, став спонсором двух Евро, а также продолжив сотрудничество с Лигой чемпионов до 2024 года. Сотрудничество с ”Газпромом”, согласно различным оценкам, должно было приносить УЕФА до 40 миллионов евро в год.