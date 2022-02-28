Россия отстранена от футбольных турниров, контракт с ”Газпромом” расторгнут

В мае прошлого года российская энергетическая компания продлила контракт с УЕФА, став спонсором двух Евро, а также продолжив сотрудничество с Лигой чемпионов до 2024 года. Сотрудничество с ”Газпромом”, согласно различным оценкам, должно было приносить УЕФА до 40 миллионов евро в год.