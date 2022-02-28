Глава Airbnb предоставит бесплатное жилье беженцам из Украины

Онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья Airbnb пообещал предоставить временное бесплатное жилье 100 тысячам беженцам из Украины. Об этом заявил генеральный директор Брайн Чески.

Их временно поселят в квартирах Польши, Германии, Венгрии и Румынии. Глава Airbnb отметил, что компания оплатит все расходы по размещению людей.

Ведомство по внутренним делам Евросоюза сообщило, что больше 360 тысяч человек покинули Украину, а 200 тысяч из них пересекли границу с Польшей. В руководстве ЕС отмечают, что в ближайшее время ожидают ещё больше людей, которые пересекут границу.

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