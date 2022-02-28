В Эстонию прибыл первый автобус с беженцами из Украины

Первый автобус с беженцами со всей Украины (в том числе и из Луганской области) прибыл в Эстонию в 17:30. Этим рейсом прибыло 54 человека, ожидается, что следующий рейс привезет 72. Среди беженцев — только женщины и дети — мужчин из страны не выпускают.

Размещать беженцев будут в хостелах и гостиницах, многие эстонцы выразили готовность разместить бежавших от войны украинцев у себя.

По словам Светланы, едут налегке — с собой некоторые не взяли даже документы — думали, что "отсидятся" в западных областях Украины и в скором времени вернутся обратно. Однако все обернулось совсем иначе.

При этом некоторые забрали с собой домашних любимцев — кошек и собак. Вместе со своими хозяевами приехали даже два попугая.

"Мы не ожидали, что среди эстонцев будет такой отклик! Люди несут одежду, продукты, медикаменты — рассказывает Светлана. — Прием помощи для беженцев работает в Украинской греко-католической церкви по адресу Laboratooriumi 22 и во всех крупных супермаркетах "Selver".

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