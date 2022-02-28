Telia и Elisa прекращают трансляцию ряда телеканалов на русском языке

Telia поясняет, что введен ряд дополнительных международных санкций из-за нападения России на Украину. В связи с этим, все эстонские поставщики телевизионных услуг должны остановить трансляцию телевизионных каналов, в связи с которыми имеет место нарушение санкций или имеется обоснованное подозрение в их нарушении. Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) разослало всем поставщикам телевизионных услуг соответствующее предписание.

В связи с вышеизложенным, Telia останавливает на основании международного закона о санкциях с 28.02.2022 трансляцию следующих каналов для клиентов услуги Telia TV: PBK, STS, REN TV, Дом кино, Дом кино Премиум, Музыка Первого, Время, Телекафе, Бобёр, O!, Поехали!, Карусель.

На экране телевизора также будет отображено соответствующее уведомление.

На основании предписания Департамента защиты прав потребителей и технического надзора ранее (25 февраля) по всей Эстонии была остановлена трансляция каналов RTR Planeta, NTV Mir, Rossia 24 и TV Centre International (TVCI).

Руководитель подразделения частных клиентов Telia Кристьян Вильманн сказал, что поскольку исходя из требований законодательства трансляция ряда телеканалов была остановлена, Telia предлагает клиентам своих телевизионных услуг возможность с 1 марта заказать бесплатный пакет новостных каналов, чтобы можно было следить за освещением событий в Украине в международных СМИ.

”Клиенты, которые закажут новостной пакет в период с 01.03 по 30.04.2022, смогут смотреть эти каналы бесплатно в течение двух месяцев с момента оформления заказа. Пользователи пакетов Telia TV Mini и Standard, у которых уже ранее (до 1 марта) был заказан новостной пакет, двухмесячный бесплатный период начнется автоматически с 1 марта”, — добавил Вильманн.

Новостной пакет содержит такие каналы, как CNN International, France 24, BBC World, Deutsche Welle, CNBC Europe, Al Jazeera, Bloomberg TV, Euronews и др.

Elisa с 28 февраля останавливает трансляцию каналов PBK Eesti, Dom Kino Baltic, Карусель, Музыка Первого, Время, Телекафе, Бобёр, Дом Кино Премиум, O!, Поехали!, REN TV.