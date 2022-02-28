Юрий Дудь: люди Путину уже давно не нужны

Вчера вечером стало известно, как на онлайн-конференции ООН по климату представитель России Олег Анисимов произнес: ”Сейчас я выступаю не как член российской делегации, а как человек, проживающий в России и выражающий свое сочувствие Украине, и сожалеющий о том, что мы не смогли предотвратить вот эти действия”. Анисимов (доктор географических наук, профессор, заведующий отделом ГГИ Росгидромета) попал в новости, а ”Медуза” взяла у него развернутый комментарий. Очень хочется, чтобы этот комментарий вошел в учебники по истории и социологии, которые будут изучать подавление человеческой воли в России.

Там было, например, такое: ”Я опасаюсь, что мое выступление скажется на моей карьере. Конечно, опасаюсь. Но, послушайте меня, мне — 64 года. Через две недели будет 65. Я живу в России и не хочу бежать из этой страны, своей родины, просто из-за того, что я чего-то опасаюсь. С точки зрения гражданина страны, я не сказал ничего такого, что эту страну бы опозорило. Ничего такого не сказал, да. И все эти мои опасения — ничто в сравнении с тем чувством удовлетворения, которое я получил, высказав свою позицию. Знаете, не всегда удается сказать так, чтобы это услышали все страны ООН”. Уверен, что почти любой человек (и точно тот, кто по каким-то причинам может говорить на большую аудиторию) сталкивался с этим: в России происходит что-то несправедливое → ты хочешь об этом высказаться, но боишься, потому что живешь в репрессивном государстве → собравшись с силами, все равно высказываешься → тревогу окатывает волной какого-то особенного, редкого чувства → тревога никуда не уходит, но тебе лучше. Это особенное чувство — и есть то самое удовлетворение (не путать с самодовольством) от того, что ты не зассал и высказал свою позицию. Из таких удовлетворений, даже по самым небольшим и не принципиальным вопросам, один за другим и складывается человеческое достоинство, такие удовлетворения в конечном счете и делают нас людьми.