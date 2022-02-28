ПОДКАСТ | "У нас все было хорошо до того, как пришли российские войска". Что говорят украинцы о войне, русском языке и Зеленском
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Анна Дунаевицер
"Я живу в Украине, в городе Днепродзержинск, теперь Каменское. Скажу одно: пришла беда, страшная беда, пришла война. Никогда даже в мыслях не было такого, что в 21 веке, при нашей жизни, в наших условиях может такое случится", — сказала она в подкасте.
В Каменском сейчас не стреляют, все спокойно. Магазины, банки, аптеки работают. По ее словам, многие сдают кровь, рестораторы привлекли волонтеров и развозят еду на блокпосты. Другие делают коктейли Молотова, вяжут сетки. "Никогда не думала, что наш народ может быть таким дружным", — добавила Анна.
Одним из аргументов российской пропаганды было заявление, якобы в Украине ущемляют русскоязычных. "Я говорю на русском языке. Никогда и нигде мне не делали замечаний. Там, где нужно, я говорю на украинском. В какой стране ты живешь, тот язык ты и должен уважать. Вся документация на украинском. С этим вообще нет проблем. Я здесь живу, я должна соблюдать закон", — рассказала она про язык.
Все украинцы сидят перед телевизором и ждут результатов переговоров. При этом все объединились и поддерживают президента Владимира Зеленского. "Я склоняю голову перед нашим президентом, и это не высокопарные слова. Этот парень сплотил всю страну. Он делает все, что только можно. Я никогда не думала, что он на это способен. Он мог и уехать, а он с нами, в Киеве. Он выходит к людям даже сейчас, пусть бог даст ему здоровья и силы все это выдержать", — считает жительница Каменского.
"Мы молим бога, чтобы все получилось, война закончилась. Это очень страшно. Гибнут дети", — заключила она.
Роман Куцевой
Роман недавно перебрался в Таллинн из Харькова. Сейчас в Украине у него осталась жена, которая последние дни провела в бомбоубежище. "Дела нормально, сегодня бомбили не так сильно", — начал он.
День жены Романа выглядит так: утром она едет за продуктами, стоит в километровой очереди в магазине. Потом дома готовит еду, если нет бомбежки. Затем возвращается в бункер, где и проводит всю ночь. "По Харькову довольно много бомбоубежищ, нам повезло. Другая половина сидит в метро, на станциях. Там много людей, детей, волонтеры привозят какую-то еду, лекарства. Многие сидят по подвалам", — сказал он.
Еще одно заблуждение, которое навязывают российские СМИ — идет атака только по военным объектам. Местные с этим не согласны. "Первые несколько дней бомбили действительно стратегические объекты: аэродромы, военные части. Последние два дня попадает сильно по городу. Они уже валят по Харькову, по домам. Много неразорвавшихся снарядов. Вчера горела школа номер 153, хорошо, в ней никто не прятался. В целом много раненых, около 6 погибших — мирных людей". После записи подкаст в сеть попали видео, как армия России обстреливает Харьков с помощью реактивной системы залпового огня "Град".
В Харькове много русскоязычных людей. Считалось, что там будут рады видеть российских солдат. Но пробить оборону города у них так и не получилось "У каждого дома лежат коктейли Молотова. Никто не ждет их. Да, были те, кто поддерживал Россию. В 2014 году даже хотели сделать ХНР — Харьковскую народную республику. Знаете, мне кажется, половина из них уехала, другие стоят на обороне Харькова. Тут армию Путина не ждут", — рассказал Роман.
Ростислав Кравцов
Украинец Ростислав никогда не сталкивался с языковой дискриминацией. "Мой родной язык — русский. Это основной язык, на котором я говорю с друзьями и родными. Никогда я не испытывал проблем. Официальный язык — украинский, но в повседневной жизни многие говорят на русском, никогда не было проблем", — подчеркнул он.
Он добавил, что в Украине никто не ждал российских войск, как это говорят на государственных каналах. "Очень жаль, что много российских солдат погибает. Они борются не в своей войне. Их туда отправляют непонятно зачем, молодые парни гибнут ни за что.
У нас своя страна. У нас свои проблемы. Как и в Америке, Китае, Эстонии. Мы сами с ними справимся. Нам не нужны какие-то войска, которые называют себя "миротворцами". У нас все хорошо было до того, как они пришли. Сейчас страна пылает. Мои родной народ гибнет, защищая родину. Российские войска там никто не ждет. Молюсь, чтобы это поскорее закончилось".
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