ПОДКАСТ | "У нас все было хорошо до того, как пришли российские войска". Что говорят украинцы о войне, русском языке и Зеленском

Cлушайте подкаст:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2

Анна Дунаевицер

"Я живу в Украине, в городе Днепродзержинск, теперь Каменское. Скажу одно: пришла беда, страшная беда, пришла война. Никогда даже в мыслях не было такого, что в 21 веке, при нашей жизни, в наших условиях может такое случится", — сказала она в подкасте.

В Каменском сейчас не стреляют, все спокойно. Магазины, банки, аптеки работают. По ее словам, многие сдают кровь, рестораторы привлекли волонтеров и развозят еду на блокпосты. Другие делают коктейли Молотова, вяжут сетки. "Никогда не думала, что наш народ может быть таким дружным", — добавила Анна.

Одним из аргументов российской пропаганды было заявление, якобы в Украине ущемляют русскоязычных. "Я говорю на русском языке. Никогда и нигде мне не делали замечаний. Там, где нужно, я говорю на украинском. В какой стране ты живешь, тот язык ты и должен уважать. Вся документация на украинском. С этим вообще нет проблем. Я здесь живу, я должна соблюдать закон", — рассказала она про язык.

Все украинцы сидят перед телевизором и ждут результатов переговоров. При этом все объединились и поддерживают президента Владимира Зеленского. "Я склоняю голову перед нашим президентом, и это не высокопарные слова. Этот парень сплотил всю страну. Он делает все, что только можно. Я никогда не думала, что он на это способен. Он мог и уехать, а он с нами, в Киеве. Он выходит к людям даже сейчас, пусть бог даст ему здоровья и силы все это выдержать", — считает жительница Каменского.

"Мы молим бога, чтобы все получилось, война закончилась. Это очень страшно. Гибнут дети", — заключила она.

Роман Куцевой

Роман недавно перебрался в Таллинн из Харькова. Сейчас в Украине у него осталась жена, которая последние дни провела в бомбоубежище. "Дела нормально, сегодня бомбили не так сильно", — начал он.