Полиция просит помощи в поисках 29-летнего мужчины

Стен ушел из своего дома на улице Мяннику в Выру 19 февраля. По состоянию здоровья ему может потребоваться помощь посторонних лиц. Телефон мужчины отключен, ранее он никогда не пропадал на такое длительное время.

Стен мог уехать из Выру в какой-то другой уезд, не исключено, что он покинул Эстонию в южном направлении.

Приметы: рост 182, короткие каштановые волосы, плотное телосложение. Предположительно был одет в черную или темно-синию куртку с капюшоном, на ногах — тренировочные брюки черного цвета и такого же цвета спортивная обувь. С собой может иметь черный рюкзак.

Если у вас есть информация, которая может помощь найти Стена, полиция просит сообщить ее по телефону 112.