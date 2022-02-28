МНЕНИЕ | Юваль Ной Харари: почему Владимир Путин уже проиграл эту войну

С каждым днем становится все понятнее, что путинская ставка не сыграла. Украинский народ сопротивляется от всей души, чем покоряет весь мир, и — выигрывает войну. Впереди еще много темных дней. Русские еще могут взять под контроль всю Украину. Но чтобы выиграть войну, русские должны будут удержать Украину, а это возможно только в том случае, если украинский народ позволит им это сделать. Что уже сейчас выглядит маловероятным.

Но был в этом плане и один большой вопрос. Как выяснили американцы в Ираке и Советы в Афганистане, завоевать страну гораздо легче, чем удержать ее. Путин знал, что у него есть силы, чтобы завоевать Украину. Но согласится ли украинский народ безоговорочно принять водворенный Москвой марионеточный режим? Путин сделал ставку на то, что согласится. В конце концов, как он неоднократно объяснял всем желающим его услышать, Украина — это ненастоящая страна, а украинцы — ненастоящий народ. В 2014 году жители Крыма почти не сопротивлялись российским захватчикам. Почему в 2022 году должно быть иначе?

Планируя вторжение в Украину, Путин полагался на многие известные факты. Он знал, что в военном отношении Россия превосходит Украину. Он знал, что НАТО не пошлет на помощь Украине войска. Он знал, что зависимость Европы от российской нефти и газа заставит страны вроде Германии колебаться по поводу введения жестких санкций. Исходя из этих общепризнанных фактов, он планировал нанести сильный и быстрый удар по Украине, избавиться от ее правительства, установить в Киеве марионеточный режим и переждать бессильную ярость западных санкций.

Не прошло и недели с начала войны, но уже становится все более очевидным, что Владимира Путина ждет историческое поражение. Он может выиграть все сражения, но проиграет войну. Мечта Путина о восстановлении Российской империи всегда основывалась на лжи о том, что Украина — это ненастоящая страна, украинцы — ненастоящий народ, что жители Киева, Харькова и Львова жаждут, чтобы Москва взяла их под свою власть. Это абсолютная ложь. Украина — это государство с более чем тысячелетней историей, и Киев был огромным городом уже тогда, когда Москва не была еще даже деревней. Но российский деспот столько раз повторил свою кривду, что, похоже, сам в нее поверил.

С каждым уничтоженным российским танком и с каждым убитым русским солдатом возрастает мужество украинцев в сопротивлении, а с каждым убитым украинцем возрастает их ненависть. Ненависть — самая гадкая из эмоций. Но для угнетенных народов ненависть — это тайная сила. Сокрытая глубоко в сердцах, она может поддерживать сопротивление на протяжении многих поколений. Чтобы восстановить Российскую империю, Путину нужна относительно бескровная победа, которая приведет к относительно бесконфликтному миру. Проливая все больше и больше украинской крови, Путин делает все то, из-за чего его мечта никогда не исполнится. В свидетельстве о смерти Российской империи будет записано имя не Михаила Горбачева, а Владимира Путина. После Горбачева русские и украинцы чувствовали себя братскими народами, Путин же превратил их во врагов и добился того, что украинская нация отныне и до века будет считать Россию своим противником.

Национальное сознание прежде всего зиждется на том, что говорят люди. День за днем появляются новые истории, и украинцы будут рассказывать их не только в предстоящие мрачные дни, но и в последующие десятилетия, сквозь новые поколения. Президент, который отказался бежать из столицы, ответив США, что ему нужны боеприпасы, а не эвакуация; военные с острова Змеиный, которые сказали русскому военному кораблю "идти нах*й"; гражданские лица, которые пытались остановить российские танки, вставая на их пути. Это то, что лежит в основе любой нации. В долгосрочной перспективе эти истории имеют гораздо большее значение, чем танки.

Российский деспот должен понимать это как никто другой. Он вырос на рассказах о храбрости русских людей во время блокады Ленинграда. Сейчас он творит историю, но в роли Гитлера выступает он сам.

Рассказы о храбрости украинцев воодушевляют не только их самих, но и весь мир. Они придают мужества правительствам европейских стран, администрации США и даже угнетенным гражданам России. Если украинцам хватает смелости останавливать танки голыми руками, правительство Германии вполне может осмелиться поставить им противотанковые ракеты, правительство США может осмелиться отключить Россию от SWIFT, а граждане России могут осмелиться продемонстрировать свое несогласие с этой бессмысленной войной.

К сожалению, эта война, скорее всего, будет длиться долго. Но самый важный вопрос уже решен. Последние несколько дней доказали всему миру, что Украина — это настоящее государство, что украинцы — это настоящий народ, и что они точно не хотят жить под властью новой Российской империи. Остается открытым лишь главный вопрос: сколько времени потребуется для того, чтобы это осознание пробилось сквозь толстые кремлевские стены.