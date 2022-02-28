Операторы связи открыли линии для пожертвований в поддержку Украины

По словам директора Tele2 Криса Роббинса, роль операторов связи сегодня заключается в том, чтобы содействовать своими услугами максимальному смягчению воздействия военной ситуации. ”Мы открыли бесплатные звонки и СМС в Украину, а также услуги роуминга Tele2 на ее территории, чтобы сохранить быструю связь между близкими, друзьями и деловыми партнерами. Люди там находятся в тяжелой ситуации, и то, как они смогут с ней справится, зависит от нашей помощи”, — добавил Роббинс.

Поскольку ситуация постоянно меняется, меняется и характер помощи. В данный момент, по словам представителя Эстонского Красного Креста, больше всего не хватает продуктов питания, медикаментов и предметов гигиены. Кроме того, в регионе нет стабильного водоснабжения, электричества и отопления.

Суммы, перечисляемые с помощью телефона для пожертвований, поступают на банковский счет MTÜ Pagulasabi, и пожертвование могут сделать все клиенты операторов Elisa, Tele2 и Telia.

Номера для пожертвований:

Пожертвовать 5 евро — 9003801

Пожертвовать 10 евро — 9003802

Пожертвовать 50 евро — 9003803

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