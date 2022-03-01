Lidl в Эстонии: 8 магазинов по всей стране
Все магазины Lidl имеют удобное расположение. В новых магазинах светлые и просторные торговые залы, высокие потолки и широкие проходы. Здания магазинов Lidl построены экологично, всем им присвоен международный строительный сертификат EDGE. Здания энергосберегающие, и в них используется только зелёная энергия.
Развивая сеть своих магазинов, Lidl также инвестировал в различные местные проекты инфраструктуры и жилой среды. В Тарту, в части города Аннелинн Lidl построил новый перекрёсток Калда теэ и Каунасе пст. В Пярну была построена новая дорога в районе Папинийду теэ. Lidl также внёс свой вклад в развитие городской среды в Таллинне и Нарве, создав зоны отдыха, построив новые дороги и высадив в окрестностях магазинов около 7000 деревьев и кустов. До магазинов легко доехать на общественном транспорте, велосипеде или на машине.
Магазин в Кристийне на Сыпрузе пст., 153
Площадь здания магазина в Кристийне 2290 квадратных метров, площадь светлого торгового зала – 1400 квадратных метров. Для клиентов построена парковка на 108 мест, из которых 2 места предназначены для людей с особыми потребностями и 2 – для семейной парковки. Кроме того, здесь есть велосипедная парковка, рассчитанная на 5 велосипедов. До магазина Lidl в Кристийне можно доехать на автобусе номер 24, 24A или 72, а также на троллейбусе номер 3 или 4 (остановка «Linnu tee»).
Магазин в Мустямяэ на Карьявялья, 12
Площадь здания самого большого на данный момент магазина Lidl в Эстонии 2850 квадратных метров, площадь светлого торгового зала – 1400 квадратных метров. Для клиентов построена парковка на 106 мест, из которых 3 места предназначены для людей с особыми потребностями, 3 – для семейной парковки и 2 – для парковки электромобилей. Кроме того, здесь есть велосипедная парковка, рассчитанная на 17 велосипедов. До магазина Lidl в Мустамяэ можно удобно добраться общественным транспортом – на автобусе номер 12, 13 или 61 (остановка «Lakiotsa» или «Karjavälja»), 16 или 33 (остановка «Laki»), 10, 26, 28 или 33 (остановка «Autobussikoondi»), а также на троллейбусе номер 1 или 5 (остановка «Sääse»).
Магазин в Раннамыйза на Раннамыйза теэ, 12a
Площадь здания магазина в Раннамыйза 2394 квадратных метра, площадь светлого торгового зала – 1400 квадратных метров. Для клиентов построена парковка на 139 мест, из которых 3 места предназначены для людей с особыми потребностями и 4 – для семейной парковки. Кроме того, здесь есть велосипедная парковка, рассчитанная на 8 велосипедов. До магазина Lidl в Раннамыйза можно добраться общественным транспортом – на автобусе номер 4 (остановка «Printsu tee»), а также на автобусах Харьюского уезда номер 108, 122 или 129 (остановка «Printsu tee»).
Магазин в Раадику на Раадику, 11
Площадь здания магазина в Раадику 2319 квадратных метров, площадь светлого торгового зала – 1400 квадратных метров. Для клиентов построена парковка на 133 места, из которых 4 места предназначены для людей с особыми потребностями и 3 – для семейной парковки. Кроме того, здесь есть велосипедная парковка, рассчитанная на 6 велосипедов. До магазина Lidl в Раадику можно доехать на автобусе номер 13, 49, 51, 54, 58, 66 (остановка «Kiviku») или автобусе номер 35 (остановка «Raadikusilla»).
Магазин в Тондираба на Тяхесаю теэ, 4
Площадь здания магазина в Тондираба 2365 квадратных метров, площадь светлого торгового зала – 1400 квадратных метров. Для клиентов построена парковка на 134 места, из которых 3 места предназначены для людей с особыми потребностями и 2 – для семейной парковки. Кроме того, здесь есть велосипедная парковка, рассчитанная на 8 велосипедов. До магазина Lidl в Тондираба можно доехать на автобусе номер 51 или 65 (остановка «Lendtähe»), 54, 58 или 68 (остановка «Sabatähe» или «Taevakivi»).
Магазин в Тарту на Калда теэ, 29
Площадь здания магазина в Тарту 2308 квадратных метров, площадь светлого торгового зала – 1400 квадратных метров. Для клиентов построена парковка на 134 места, из которых 3 места предназначены для людей с особыми потребностями и 3 – для семейной парковки. Кроме того, здесь есть велосипедная парковка, рассчитанная на 12 велосипедов. До магазина Lidl в Тарту можно доехать на автобусе номер 1, 2, 9, 10 или 11 (остановка «Annelinna keskus»).
Магазин в Нарве на Таллинна мнт., 7
Площадь здания магазина в Нарве 2399 квадратных метров, площадь светлого торгового зала – 1400 квадратных метров. Для клиентов построена парковка на 134 места, из которых 2 места предназначены для людей с особыми потребностями и 2 – для семейной парковки. Кроме того, здесь есть велосипедная парковка, рассчитанная на 19 велосипедов. До магазина Lidl в Нарве можно доехать на автобусе номер 4 (остановка «Peetri plats»), 6 (остановка «Energia»), 8 (остановка «Energia/Peetri plats») или 20 (остановка «Puškini 22/Peetri plats»).
Магазин в Пярну на Рийа мнт., 106
Площадь здания магазина в Пярну 2352 квадратных метра, площадь светлого торгового зала – 1400 квадратных метров. Для клиентов построена парковка на 148 мест, из которых 3 места предназначены для людей с особыми потребностями и 3 – для семейной парковки. Кроме того, здесь есть велосипедная парковка, рассчитанная на 12 велосипедов. До магазина Lidl в Пярну можно удобно добраться общественным транспортом – на автобусе номер 14 или 40 (остановка «Papiniidu»).