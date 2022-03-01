Lidl в Эстонии: 8 магазинов по всей стране

Все магазины Lidl имеют удобное расположение. В новых магазинах светлые и просторные торговые залы, высокие потолки и широкие проходы. Здания магазинов Lidl построены экологично, всем им присвоен международный строительный сертификат EDGE. Здания энергосберегающие, и в них используется только зелёная энергия.

Развивая сеть своих магазинов, Lidl также инвестировал в различные местные проекты инфраструктуры и жилой среды. В Тарту, в части города Аннелинн Lidl построил новый перекрёсток Калда теэ и Каунасе пст. В Пярну была построена новая дорога в районе Папинийду теэ. Lidl также внёс свой вклад в развитие городской среды в Таллинне и Нарве, создав зоны отдыха, построив новые дороги и высадив в окрестностях магазинов около 7000 деревьев и кустов. До магазинов легко доехать на общественном транспорте, велосипеде или на машине.

Магазин в Кристийне на Сыпрузе пст., 153





Площадь здания магазина в Кристийне 2290 квадратных метров, площадь светлого торгового зала – 1400 квадратных метров. Для клиентов построена парковка на 108 мест, из которых 2 места предназначены для людей с особыми потребностями и 2 – для семейной парковки. Кроме того, здесь есть велосипедная парковка, рассчитанная на 5 велосипедов. До магазина Lidl в Кристийне можно доехать на автобусе номер 24, 24A или 72, а также на троллейбусе номер 3 или 4 (остановка «Linnu tee»).

Магазин в Мустямяэ на Карьявялья, 12



