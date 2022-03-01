Давайте знакомиться – это Lidl
3 марта утром в Эстонии распахнут свои двери первые 8 магазинов Lidl – в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. Мы приглашаем в Lidl всех, кто желает делать покупки там, где это выгодно и удобно. Мы везде предлагаем нашим клиентам товары самого лучшего качества по максимально низким ценам. В этом и состоит концепция Lidl.
У каждой истории есть своё начало. История Lidl началась в Германии, в Людвигсхафен, где представитель семьи владельцев успешной торговой компании, специализирующейся на розничной продаже продуктов питания, Дитер Шварц открыл в 1973 году первый магазин Lidl. Покупателям концепция нового магазина пришлась по душе, и через 15 лет в Германии было уже 450 магазинов Lidl. В 1989 году Lidl пересёк границу Германии, открыв свои первые магазины во Франции. За этим последовало открытие магазинов в Великобритании, Италии, Австрии, Бельгии, Португалии и других европейских странах.
На что стоит обратить внимание, делая покупки в Lidl:
- Высокое качество по минимально возможной цене. Простые, но полные неожиданностей ассортимент и раскладка товара. Для того, чтобы покупателям было легче ориентироваться в магазине, над всеми полками установлены хорошо заметные таблички, которые указывают на различные категории товаров и специальные предложения.
- Вместо того, чтобы предлагать множество товаров в каждой категории, Lidl предлагает в своих магазинах тщательно отобранный ассортимент товаров самого высокого качества по самым низким ценам. Покупателям не нужно тратить время на выбор между несколькими вариантами одного и того же продукта.
- Большинство продуктов Lidl — это товары нашей собственной торговой марки. Это означает, что они были созданы специально, чтобы соответствовать требованиям клиентов и высоким стандартам качества.
- В основе повседневной работы Lidl простота и ориентированность на потребителя, ответственное использование природных ресурсов и уважении к клиентам, сотрудникам и деловым партнёрам. Эти ценности определены в принципах Lidl, которым следуют все наши сотрудники, независимо от того, работают они в офисе, логистическом центре или магазине.
Теперь, когда мы познакомились ближе, ждём вас в магазинах Lidl!