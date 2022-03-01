Давайте знакомиться – это Lidl

3 марта утром в Эстонии распахнут свои двери первые 8 магазинов Lidl – в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. Мы приглашаем в Lidl всех, кто желает делать покупки там, где это выгодно и удобно. Мы везде предлагаем нашим клиентам товары самого лучшего качества по максимально низким ценам. В этом и состоит концепция Lidl.

У каждой истории есть своё начало. История Lidl началась в Германии, в Людвигсхафен, где представитель семьи владельцев успешной торговой компании, специализирующейся на розничной продаже продуктов питания, Дитер Шварц открыл в 1973 году первый магазин Lidl. Покупателям концепция нового магазина пришлась по душе, и через 15 лет в Германии было уже 450 магазинов Lidl. В 1989 году Lidl пересёк границу Германии, открыв свои первые магазины во Франции. За этим последовало открытие магазинов в Великобритании, Италии, Австрии, Бельгии, Португалии и других европейских странах.