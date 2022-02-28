СВЕЖАЯ КАРТА | Российские солдаты оккупируют все больше территорий Украины

Российская армия продолжает наступление на украинские города. Атака идет с Крыма, "ДНР" и Беларуси. Главная задача — захватить областные центры. Войска подошли к Киеву, Харькову, Мариуполю.

В Генштабе Украины утверждают, что потери россиян составляют 4500 человек. Министерство обороны России данные не сообщает.

Данные о жертвах среди мирного населения от МВД Украины: 352 погибших, 1684 раненых с начала войны.

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