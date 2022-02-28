Зеленский: Украина обращается с просьбой о немедленном принятии в ЕС по специальной процедуре

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью, что Украина, по ее мнению, должна будет стать частью Евросоюза, но не высказалась за срочное принятие страны в объединение.

За день до этого Зеленский заявил, что настал момент, чтобы ”раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в Европейском Союзе”.

Курс на вступление в Евросоюз и в НАТО прописан в конституции Украины, принятой в 2019 году. Подать заявку на вступление в Евросоюз Украина собиралась в 2024 году.

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