Эстонский дирижер не стал отменять выступление в Москве: "российских музыкантов нельзя наказывать за варварские действия их правительства"

Как эстонец я четко чувствую, что нападение на независимое государство Украина очень сильно отзывается моей родине.

Я приехал в Москву на прошлой неделе, когда мало кто верил, что Путин начнет войну. К сожалению, сомнения и недоверие в отношении нашего большого соседа оказались оправданными.

Многие друзья советовали мне отменить концерт и немедленно уехать из России…И, честно говоря, самый первый мой порыв был именно таким.

Серьезно подумав об этом, я пришел к выводу, что это станет знаком капитуляции, что это будет нечестно и нелояльно по отношению к великолепным молодым музыкантам Российского молодежного оркестра, которые чувствуют себя растерянными, разбитыми и потрясенными и которые так же против этой войны, как и я.

Этим концертом я хотел оставить своим молодым коллегам любовь и надежду на человечество… Любовь и надежда, которые могли бы остаться в их сердцах и памяти на годы, может быть, десятилетия изоляции, которые обязательно случатся.

Этих молодых людей нельзя наказывать за варварские действия их правительства. Я не могу отвернуться от своих молодых коллег: все музыканты — братья и сестры.

Как человек и как эстонец я ненавижу то, что происходит в Украине. Я решительно осуждаю действия правительства России и Путина!

Я дирижировал концертом в духе неповиновения и глубокой солидарности с этими молодыми артистами и в духе поддержки и солидарности украинскому народу!

Пааво Ярви