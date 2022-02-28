За сутки в Эстонии выявлен 2281 случай заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По состоянию на утро 28 февраля в больнице находятся 679 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 327 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 199, или 60,9%, не вакцинированы и 128, или 39,1%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,9 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 6,2 невакцинированных человек в день.

За сутки в больницах открыли 57 новых историй болезни, из которых в 27 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 39 симптоматических пациента COVID-19 в день. Умерло 11 зараженных коронавирусом, данные вакцинации уточняются: 62-летний мужчина, 68-летний мужчина, 73-летняя женщина, 77-летний мужчина, две 79-летние женщины, 82-летняя женщина, 85-летняя женщина, 91-летний мужчина, 92-летний мужчина, 95-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 4 277 результатов теста, из которых 2 281 оказался положительным. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 280,6 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 405,7 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 326 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 33. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 429 876 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63%.

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