Депутинизируйте Россию, россияне!

Таким образом, путинский план быстрой победоносной войны, похоже, благодаря украинцам терпит неудачу, но это, в свою очередь, поднимает вопрос о следующих шагах сошедшего с ума диктатора. Дадут ли какие-то положительные результаты переговоры, которые должны пройти на украинско-белорусской границе при посредничестве Александра Лукашенко?

Учитывая прежнюю позицию Путина, скорее, нет. На основании его заявлений можно предположить, что он видит мир через какое-то кривое зеркало. В воскресном телеобращении агрессор обвинил Запад в ”недружественных мерах” и ”агрессивных заявлениях” и сообщил о повышении боеготовности ядерных сил. От этого становится боязно, несмотря на то, что ядерным оружием противники угрожали друг другу еще во времена холодной войны. Тогда до действий, которые превратили бы всех в пепел, дело не дошло.

Для того, чтобы восстановить мир в Европе, необходимо депутинизировать Россию, а это могут сделать прежде всего сами россияне.

Есть опасения, что одного только оказания поддержки Украине — и ожидаемого успеха в виде отступления России — для восстановления мира в Европе будет недостаточно. Нужно депутинизировать Россию, что в первую очередь могут сделать сами россияне. На низовом уровне этому можно способствовать путем доведения до жителей России через личные контакты информации о том, что их правитель творит в Украине. На государственном уровне этому можно поспособствовать, показав красный свет всевозможным представителям российского государства: в спорте, на Евровидении и т.д., чтобы через это донести до россиян осознание того, в какую парию (каста неприкасаемых - прим.ред.) Путин превратил их родину на мировой арене.

Это относится и к Беларуси с Лукашенко. После того, как Беларусь обстреляла Украину ракетами и белорусская армия вынуждена присоединиться к путинской войне против Украины, даже самый приверженный власти белорус может начать сомневаться. Раньше ведь между Украиной и Беларусью не было конфликтов.