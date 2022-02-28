Председатель Еврокомиссии: Украина должна вступить в ЕС, мы хотим видеть её в европейской семье

Евросоюз только что объявил о новых санкциях, направленных против России и Беларуси. Готов ли ЕС, наконец, остановить эту войну и выступить против российского президента Владимира Путина?

Мы всегда выступали против войны. Украина никогда не хотела этой войны. Президент Путин начал и ведёт её, поэтому мы отвечаем жёсткими санкциями в финансовой и экономической сфере. Сегодня я предложила третий пакет санкций — от финансовых, например, отсоединения некоторых российских банков от системы SWIFT, до замораживания активов российского Центробанка. Под санкции подпадают и физические лица. Впервые Евросоюз предоставляет военное оборудование Украине — стране, находящейся под ударом в этом конфликте. Сегодня мы делаем ещё два шага: мы решили закрыть наше воздушное пространство для всех российских самолетов и запретить Russia today и Sputnik, поскольку они — часть пропагандистской машины Кремля.

Вы также собираетесь действовать против Беларуси?

Да, мы расширяем санкции в отношении Беларуси. По сути, это зеркальное отражение тех санкций, которые мы ввели против России. Необходимо убедиться, чтобы у них не было никакой возможности обойти их.

Как далеко следует заходить в проявлениях солидарности с Украиной? Ведь очевидно, что европейцам придётся заплатить цену за эти меры.

Да, мы знаем, что за каждую войну приходится платить, но наша солидарность с Украиной огромна. Если вы посмотрите на беженцев, которых принимают в Евросоюзе, на финансовую поддержку, на поставки военной техники, все это указывает на глубокую солидарность с Украиной. В этой стране разделяют наши ценности, там защищают наши принципы. Украинцы хотят жить в мирной демократии, а Россия нападает на неё. Поэтому Украина заслуживает нашей полной солидарности, и она её увидит.

Пока мы говорим, европейцы выходят на улицы за пределами Брюсселя, призывая сделать Украину членом Евросоюза. Должна ли она стать кандидатом на вступление?