В прошлом году половина сверхдорогих медицинских счетов были связаны с лечением коронавируса

Больничная касса считает сверхдорогими такие случаи, когда лечение одного человека в областной больнице стоит более 104 000 евро, а в общей или центральной больнице — более 73 000 евро.

Наиболее часто встречающиеся диагнозы на таких сверхдорогих счетах за лечение были респираторные заболевания и из всех 66 сверхдорогих лечебных случаев на них приходилась почти половина — 32%. Рихо Пеек, руководитель финансового отдела Больничной кассы, отметил, что значительная доля очень дорогих лечебных счетов, поступивших в Больничную кассу, были связаны с диагнозами респираторных заболеваний, возникших вследствие коронавирусной инфекции. ”К сожалению, тяжелая форма коронавируса может также означать, что больничные счета превышают шестизначное число, а люди должны оставаться в больнице месяцами”, — сказал Пеек.

В дополнение к респираторным заболеваниям, на первых местах рейтинга сверхдорогих случаев были болезни, связанные с желудочно-кишечным трактом и нервной системой, а также состояния, непосредственно связанные с пренатальным или постнатальным периодом.

Сверхдорогими делают эти лечебные случаи большое количество дней, проведенных пациентами в отделении интенсивной терапии, а также длительное стационарного лечение и сложные операции. Часто у человека помимо основного заболевания есть множество сопутствующих проблем со здоровьем. У людей могут быть такие сложные и тяжелые заболевания, что нередко в одном лечебном случае человеку необходимо провести около сотни медицинских услуг или обследований. Кроме этого, человек может находиться в больнице довольно долго. С одной стороны, это означает более дорогой счет для Больничной кассы, а с другой стороны — еще и более тяжелое для человека лечение.