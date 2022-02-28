В прошлом году половина сверхдорогих медицинских счетов были связаны с лечением коронавируса
В прошлом году Больничная касса Эстонии сверхдорогие лечебные случаи были оплачены на общую сумму 9,3 миллиона евро. За эти средства было вылечено 66 человек, половина из которых нуждалась в лечении от коронавирусной инфекции.
Больничная касса считает сверхдорогими такие случаи, когда лечение одного человека в областной больнице стоит более 104 000 евро, а в общей или центральной больнице — более 73 000 евро.
Наиболее часто встречающиеся диагнозы на таких сверхдорогих счетах за лечение были респираторные заболевания и из всех 66 сверхдорогих лечебных случаев на них приходилась почти половина — 32%. Рихо Пеек, руководитель финансового отдела Больничной кассы, отметил, что значительная доля очень дорогих лечебных счетов, поступивших в Больничную кассу, были связаны с диагнозами респираторных заболеваний, возникших вследствие коронавирусной инфекции. ”К сожалению, тяжелая форма коронавируса может также означать, что больничные счета превышают шестизначное число, а люди должны оставаться в больнице месяцами”, — сказал Пеек.
В дополнение к респираторным заболеваниям, на первых местах рейтинга сверхдорогих случаев были болезни, связанные с желудочно-кишечным трактом и нервной системой, а также состояния, непосредственно связанные с пренатальным или постнатальным периодом.
Сверхдорогими делают эти лечебные случаи большое количество дней, проведенных пациентами в отделении интенсивной терапии, а также длительное стационарного лечение и сложные операции. Часто у человека помимо основного заболевания есть множество сопутствующих проблем со здоровьем. У людей могут быть такие сложные и тяжелые заболевания, что нередко в одном лечебном случае человеку необходимо провести около сотни медицинских услуг или обследований. Кроме этого, человек может находиться в больнице довольно долго. С одной стороны, это означает более дорогой счет для Больничной кассы, а с другой стороны — еще и более тяжелое для человека лечение.
Самый дорогой лечебный случай в прошлом году был связан с пациентом с дилатационной кардиомиопатией. Эта болезнь относится к заболеваниям системе кровообращения и проявляется выраженной сердечной недостаточностью. Стоимость счета за лечение пациента составила 292 000 евро. Лечение было таким дорогим из-за того, что был установлен аппарат для поддержки работы желудочка сердца, цена которого — 123 000 евро. Это самая дорогая услуга, финансируемая Больничной кассой согласно льготному списку медицинских услуг. В период лечения человек пробыл в больнице 142 дня.
Больничная касса также частично финансирует медицинские расходы незастрахованных лиц, в первую очередь, оплачивая для них неотложную помощь. Среди сверхдорогих лечебных случаев в 2021 году был один случай, когда сумма лечебного случая незастрахованного человека составила 110 000 евро. Это был перелом шейного позвонка, и пациент находился в реанимации более 200 дней.
Медицинские учреждения, представившие в Больничную кассу сверхдорогие медицинские счета, год за годом остаются прежними, потому что более сложные и длительные виды лечения обычно проводятся в региональных больницах. Сверхдорогие лечебные случаи прошлого года были проведены в Северо-Эстонской Региональной больнице (26 лечебных случаев) и в Клинике Тартуского Университета (7), а также в Восточно-Таллиннской Центральной Больнице (7).
Больничная касса оплачивает чрезвычайно дорогостоящие случаи лечения, выходящие за рамки обычного контрактного объема больниц, поскольку в противном случае такие лечебные случаи уменьшили бы возможности лечения для других людей.