Родственникам пациентов с редкими заболеваниями нужна помощь в уходе и сочувствие со стороны общества

Исполнительный руководитель Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями и мать 6-летней дочери с очень редким генетическим нарушением Маарья Крайс-Леоск сказала, что после диагностирования редкого заболевания пациент нуждается не только в медицинских услугах, но и в удовлетворении более широкого спектра потребностей. ”Как мама ребенка с редким заболеванием, я вижу, что тяжелее всего приходится родственникам, на чьи плечи ложится огромное бремя заботы. При болезни моего ребенка, я не смогла бы ходить на работу и заботиться обо всех остальных членах моей семьи, не имея системы поддержки. Услуги опорного лица — это то, в чем нуждаются больше всего: если пациенту положена эта услуга, то задача каждого местного самоуправления — обеспечить опекунам ее получение. Пациенты с редкими заболеваниями и их родственники нуждаются в большей эмпатии со стороны общества в целом, они должны получать помощь, а не выбывать из повседневной жизни и рынка труда из-за бремени ухода за больным”.