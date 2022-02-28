28.02.2022, 06:43
Maxar Technologies опубликовали снимок огромной колонны российской военной техники, которая движется на Киев
Фото: Scanpix, Maxar
Возле поселка Иванков в Киевской области замечена колонна российской военной техники, которая движется на штурм Киева. От поселка до столицы Украины — около 60 км.
Maxar Technologies — американская компания, специализирующаяся на спутниках, радарах и других средствах связи.
Напомним, что в данный момент российские войска в рамках военных действий на территории Украины пытаются штурмовать украинскую столицу, город Киев.
Пока безуспешно, но к городу стягиваются все новые и новые войска. Военную помощь обещал президент Беларуси Александр Лукашенко.