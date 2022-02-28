Посольство США рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть Россию

В посольстве отметили, что советуют гражданам выехать из России из-за закрытия воздушного пространства многих стран для ее авиакомпаний.

”Все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного выезда из России через все еще доступные коммерческие варианты”, — сказано в сообщении.

Ранее аналогичные рекомендации своим гражданам дали посольства Чехии, Германии и Финляндии. Они обратили внимание соотечественников на ограничения работы иностранных банковских карт. Проблемы появились после того, как страны Запада одобрили очередной пакет санкций, предусматривающий отключение отдельных российских банков от системы межбанковского обмена информацией SWIFT и замораживании резервов ЦБ, находящихся за пределами РФ.