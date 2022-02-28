”8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны пока еще действующего киевского режима”. Экс-претендент на шахматную корону открыто поддержал агрессию России и получил осуждение от ФИДЕ

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) осудила высказывания российского гроссмейстера Сергея Карякина, который поддержал президента РФ Владимира Путина и спецоперацию на Украине.

ФИДЕ заявила, что не приемлет такую позицию от кого-либо из членов шахматного сообщества. В связи с этим дело Карякина рассмотрит комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ.