Другие виды
28.02.2022, 05:10

”8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны пока еще действующего киевского режима”. Экс-претендент на шахматную корону открыто поддержал агрессию России и получил осуждение от ФИДЕ

 
Фото: Scanpix

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поддержал президента РФ Владимира Путина на фоне текущих событий на Украине.

Текст заявления Карякина был такой:

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) осудила высказывания российского гроссмейстера Сергея Карякина, который поддержал президента РФ Владимира Путина и спецоперацию на Украине.

ФИДЕ заявила, что не приемлет такую позицию от кого-либо из членов шахматного сообщества. В связи с этим дело Карякина рассмотрит комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ.

RusDelfi
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