28.02.2022, 05:10
”8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны пока еще действующего киевского режима”. Экс-претендент на шахматную корону открыто поддержал агрессию России и получил осуждение от ФИДЕ
Фото: Scanpix
Российский гроссмейстер Сергей Карякин поддержал президента РФ Владимира Путина на фоне текущих событий на Украине.
Текст заявления Карякина был такой:
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) осудила высказывания российского гроссмейстера Сергея Карякина, который поддержал президента РФ Владимира Путина и спецоперацию на Украине.
ФИДЕ заявила, что не приемлет такую позицию от кого-либо из членов шахматного сообщества. В связи с этим дело Карякина рассмотрит комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ.