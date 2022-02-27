Россия выглядит в глазах человечества почти что новым Третьим Рейхом. В этом смысле "смогли повторить"

Санкции против России значительно превосходят то, что ожидало и к чему готовилось российское руководство. Финансовые последствия их россияне узнают в первые дни начавшейся рабочей недели. Надежды на то, что россияне смогут вернуть свои вклады в валюте в российские банки (а это примерно 6 трлн рублей по курсу на день "перед несчастьем") призрачны. О финансах предприятий мы даже не будем начинать сейчас. Но это не все. Мало кто, кажется, всерьез просчитывал последствия промышленной катастрофы. Обрывы в поставках импорта приведут в течение нескольких недель к остановке десятков или сотен производств, в которых импортные составляющие играют важную роль. Кто будет платить зарплату работникам? Да собственно вопрос на завтра: кто будет платить персоналу российских авиакомпаний, которые больше не летают никуда? А это только первая ласточка "новой реальности".

Но это не все. По итогам четырех дней войны очевидно, что достижение поставленных Кремлем целей вторжения возможно только за счет применения неизбирательного огня, ведущего к массовым потерям и убийствам мирных жителей. В этом случае не только политическое руководство, но и военные, и рядовые исполнители воли командования окажутся в положении военных преступников. Как, в общем, и вся Россия.

Сочувствие Украине в мире значительно превышает то, что можно было вообразить. Вчерашняя демонстрация в поддержку Украины в Берлине собрала около 100 тыс. человек. Не знаю, видел ли Берлин такое скопление людей со дня падения Стены. Россия выглядит в глазах этой части человечества вероломным и жестоким агрессором, почти что новым Третьим Рейхом. В этом смысле "смогли повторить".

Первые четыре дня вторжения не оставляют сомнения в том, что война с Украиной обойдется России тысячами или десятками тысяч жизней. Боевой дух Украины очень высок, а российских войск низок. Рейтинг Зеленского, от которого Путин хотел освободить Украину, в этой самой Украине существенно выше рейтинга самого Путина в России. Но даже если российские войска сумеют достичь целей, поставленных Путиным, т.е. завоевать Украину, то поддержание оккупационного режима (при таком уровне мобилизованности) потребует от России огромных военных и материальных затрат и (как учит история) закончится бесславным поражением. Путин зацементировал украинскую самостийность и идентичность больше, нежели любой из украинских президентов.

ГУМАНИТАРНЫЙ

Все международные матчи и соревнования советских спортсменов отменяются, отменяются гастроли артистов и коллективов, программы культурных и научных контактов. Тысячи карьер, которые строились в этом пространстве международного взаимодействия, просто рушатся сегодня без шансов на возобновление в обозримой перспективе.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Эта война непопулярна в России с самого начала. Конечно, пропаганда имеет еще значительную силу, подкрепленную (как всегда с пропагандой) действиями ОМОНа. Антивоенные выступления пока слабы. Мы не знаем, сколько людей пытались выйти на улицы, но знаем, что за три дня в России были задержаны около 4 тысяч человек. (Это где-то близко к предполагаемой разными источниками численности потерь российской армии за эти дни, кстати. Тысяча погибших и тысяча арестованных в день — вот формула "русского мира".) Не менее полутора десятков профессиональных ассоциаций и сообществ опубликовали коллективные письма и воззвания против войны.

Но это не все. Потому что все это еще до того, как россияне осознали экономическую цену этой войны. И когда они ее осознают, это вряд ли прибавит ей популярности. И даже в случае успеха войны на Украине (ценой огромных жертв), Кремлю, видимо, придется поддерживать уже не один, а два оккупационных режима — не только там, но и здесь. Потому что захват Киева не вернет 6 трлн рублей валютных вкладов, не запустит обратно производства и не восстановит порушенные карьеры.

Разумеется, есть альтернатива, на что нам сегодня опять намекнул главноначальник Путин. Можно устроить ядерную катастрофу, которая отменит одним махом все перечисленные выше пять катастроф. Мы все умрем, и не узнаем, что проиграли. В принципе, норм. Хотя обидно, что не сможем повторить.

Война уже проиграна. Войну надо остановить. Мы понесем значительные экономические и политические потери. Но это гораздо-гораздо лучше того, что нам грозит в других сценариях.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.