За рубежом
27.02.2022, 22:46

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (ДЕНЬ 4). Санкции против России все жестче, поток беженцев из Украины растет, Путин грозит ядерным оружием

 
Индрек Лепик
Индрек Лепик indrek.lepik@ekspressmeedia.ee
VEEL ÜKS VÄGA PIKK LAUD: Laua otsas Vladimir Putin. Kaugusest paistavad kaitseminister Sergei Šoigu ja kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov.
VEEL ÜKS VÄGA PIKK LAUD: Laua otsas Vladimir Putin. Kaugusest paistavad kaitseminister Sergei Šoigu ja kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov.
Foto: ALEKSEY NIKOLSKYI/SPUTNIK/KREMLIN / POOL / SCANPIX
ЕС ввел новый пакет санкций, который включает полный запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. Этот запрет касается всех самолетов, в том числе частных. Владимир Путин в ответ перевел так называемое "оружие сдерживания" в режим боевого дежурства.

Главы МИД ЕС одобрили новые антироссийские санкции, которые ранее ранее озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вот основные ограничения:

  • заморозка резервов ЦБ
  • закрытие воздушного пространства ЕС для России
  • отключение нескольких банков от SWIFT
  • санкции против российских бизнесменов и чиновников.


Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет поставлять оружие Украине. По его словам, венгерским вооруженным силам необходимо все имеющееся у них вооружение для того, чтобы иметь возможность защищать границы страны.

ЕС обсудит введение жестких санкций против российских олигархов, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава европейской дипломатии пояснил, что власти ЕС предпримут меры для выявления и заморозки активов, которыми владеют в Европе высокопоставленные российские чиновники и близкие к властям представители российской элиты, а также члены их семей и ”пособники”. Кроме того, ЕС ограничит продажу таким лицам ”золотых паспортов”, наличие которых позволяет россиянам обретать права европейцев, включая доступ к финансовой системе ЕС.

Анкара назвала специальную военную операцию России на Украине войной и будет задействовать соответствующие положение конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы. Таким образом, Турция в соответствии с конвенцией решила закрыть проход через проливы военным кораблям России и Украины. Исключение — возвращение в порт основной стоянки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ”не предлагал бомбить Украину”, а призвал ускорить действия по ”ликвидации бандеровцев”. Об этом он заявил после того, как призвал развернуть на Украине ”крупномасштабную операцию по всем направлениям”.

При проведении операции на Украине есть погибшие и раненные, сообщило Минобороны, не раскрыв их численность.

ЕС закроет воздушное пространство для всех зарегистрированных в России самолетов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, запрет коснется также тех бортов, которые ”контролируются Россией” и частных самолетов ”российских олигархов”.

Зеленский заявил, что предстоящие переговоры с Россией — это ”маленький, но шанс”.

МИДы Германии и Финляндии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.

Украина не планирует капитулировать по итогам переговоров с Россией, но не исключает заключения мира, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Число людей, покидающих Украину, возросло как минимум до 350 тысяч. Накануне Организация Объединенных Наций оценила это число в два раза меньше. Очередь на польско-украинской границе составляет 15 километров. Большинство беженцев – женщины и дети.

Однако главной новостью стало то, что президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

RusDelfi
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