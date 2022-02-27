Глава МВД Эстонии: в ближайшие дни Эстония рассмотрит вопрос ограничений в выдаче виз гражданам России
Сегодня министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани участвовал в экстренной встрече министров МВД стран-членов Евросоюза. Обсуждались ситуация в Украине и меры реагирования на российскую агрессию.
Яани подчеркнул, что Эстонии осуждает войну Путина против Украины и свободного мира. "Речь идет о преступлении, которое не останется безнаказанным", — сказал Яани.
Министр отметил в своем выступлении на встрече, что Эстония уже дала возможность гражданам Украины находиться в Эстонии сверх срока действия визы, а также въезжать в Эстонию без визы как обладателям украинских паспортов с биометрическими данными, так и с обычным проездным документом.
Продолжая тему виз, Яани сказал, что Эстония приветствует решение Латвии, Литвы и Чехии приостановить выдачу виз гражданам России, и что Эстония тоже в ближайшие дни рассмотрит возможность принятия такого решения.
Следующая встреча министров внутренних дел стран-членов ЕС состоится в четверг, 3 марта в Брюсселе.
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