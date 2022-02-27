Пресс-секретарь Кличко опровергла данные о том, что Киев окружен

"Мы не можем, потому что все пути заблокированы, — сказал он. — Сейчас мы в окружении".

Он заявил, что на данный момент в городе погибли девять мирных жителей, включая одного ребенка. Кроме того, в ночь на 27 февраля были убиты шесть российских диверсантов, передает Meduza слова мэра Киева.

Пресс-секретарь мэра Киева Виталия Кличко Оксана Зиновьева в разговоре с The Insider опровергла информацию о блокаде города. По ее словам, Киев не окружен.

«Это брехня и манипуляция», — сказала она The Insider. Скоро мэр Кличко по этому поводу выпустит видео заявление с опровержением, добавила она.