Новости Эстонии
27.02.2022, 20:20

Финляндия разрешила Эстонии поставить гаубицы в Украину

 
ФОТО: Pixabay

Финляндия разрешила Эстонии поставить Украине гаубицы, сообщил министр обороны Антти Кайкконен. Решение было принято на экстренном совещании Госсовета по вопросу оказания дополнительной помощи Украине, передает yle.fi.

Поставка гаубиц стала возможной после того, как Германия разрешила реэкспорт своего оружия в Украину.

Также Госсовет решил отправить в Украину 2000 бронежилетов, 2000 шлемов, 100 носилок и средства первой помощи.

До сих пор Финляндия ограничивалась оказанием лишь гуманитарной и финансовой помощи Украине.

Кроме того, помощь Украине обсуждалась на совместном заседании президента Финляндии и министерского комитета по вопросам внешней политики и политики безопасности (UTVA).

Гаубицы, которые Эстония собирается передать Украине, изначально принадлежали ГДР. Затем они перешли в собственность ФРГ, а в 1990-е их купила Финляндия.

Эстония закупила у Финляндии 122-миллиметровые пушки в 2009 году.

В воскресенье министры иностранных дел стран ЕС проведут видеоконференцию, на которой обсудят вторжение России и помощь Украине.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

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