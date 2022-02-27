Финляндия разрешила Эстонии поставить гаубицы в Украину

Поставка гаубиц стала возможной после того, как Германия разрешила реэкспорт своего оружия в Украину.

Также Госсовет решил отправить в Украину 2000 бронежилетов, 2000 шлемов, 100 носилок и средства первой помощи.

До сих пор Финляндия ограничивалась оказанием лишь гуманитарной и финансовой помощи Украине.

Кроме того, помощь Украине обсуждалась на совместном заседании президента Финляндии и министерского комитета по вопросам внешней политики и политики безопасности (UTVA).

Гаубицы, которые Эстония собирается передать Украине, изначально принадлежали ГДР. Затем они перешли в собственность ФРГ, а в 1990-е их купила Финляндия.

Эстония закупила у Финляндии 122-миллиметровые пушки в 2009 году.

В воскресенье министры иностранных дел стран ЕС проведут видеоконференцию, на которой обсудят вторжение России и помощь Украине.

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