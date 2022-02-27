В России больше 2 тысяч задержанных за день

2023 человека были задержаны сегодня. Среди них — участница Pussy Riot Мария Алехина. Алехина находится в ОВД, и если на нее оформят протокол, ей может грозить реальный срок — это может стать третьим протоколом за время ограничений по "санитарному делу", пишет Bbc.com