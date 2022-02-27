Новости России
27.02.2022, 20:18

В России больше 2 тысяч задержанных за день

 
Foto: Henri-Kristian Kirsip
В России продолжаются задержания. По данным проекта "ОВД-Инфо", за все дни военных действий задержано более пяти тысяч человек.

В Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах проходят антивоенные акции. Их участников массово задерживают.

2023 человека были задержаны сегодня. Среди них — участница Pussy Riot Мария Алехина. Алехина находится в ОВД, и если на нее оформят протокол, ей может грозить реальный срок — это может стать третьим протоколом за время ограничений по "санитарному делу", пишет Bbc.com

Многим из задержанных вменяют статью, предполагающую арест, а затем оставляют в отделении на ночь до суда.

RusDelfi
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