За рубежом
27.02.2022, 19:03

Россия признала потери, но не назвала число погибших

 
Rindejoon
Rindejoon
Foto: Priit Simson
Минобороны России сообщает, что в результате военных действий "есть погибшие и раненые". Но сколько российских военных погибло — не сообщается.

Также Минобороны подтверждает, что какое-то количество российских военнослужащих взято в плен, пишет BBC.com.

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