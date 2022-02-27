27.02.2022, 19:03
Россия признала потери, но не назвала число погибших
Foto: Priit Simson
Минобороны России сообщает, что в результате военных действий "есть погибшие и раненые". Но сколько российских военных погибло — не сообщается.
Также Минобороны подтверждает, что какое-то количество российских военнослужащих взято в плен, пишет BBC.com.
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