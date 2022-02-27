Отец плененного в Украине российского солдата опознал своего сына

Корреспонденту издания удалось встретится с мужчиной, который рассказал, что его сын, Магомедгаджи Магомедгаджиев служит в российской армии по контракту. Накануне объявленной президентом Владимиром Путиным ”спецоперации” Магомедгаджи сказал родителям, что его отправляют в командировку.

”Фотографии с ним я увидел в тот же день, 24-го числа”, — рассказал Гусейн Магомедгаджиев. По словам отца контрактника, после плена сын на связь не выходил. О его местонахождении и состоянии здоровья ему ничего не известно, пишет Spektr.

27 февраля ”Новая газета” опубликовала интервью Ольги Дячук, сестры взятого в плен в Украине старшего сержанта российской армии Романа Буганцова.

Министерство обороны России не подтверждает существование пленных во время ”специальной операции” в Украине.

За 26 февраля украинская сторона продемонстрировала более десятка записей допросов пленных российских солдат. Большая часть из них была захвачена в районе Харькова.

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