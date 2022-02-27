События в Украине не представляют ядерной угрозы для Эстонии

Департамент окружающей среды постоянно следит за показателями ионизирующего излучения в Эстонии и соседних странах. Информационные потоки международных агентств по радиационной безопасности также находятся под постоянным контролем.

Жителям Эстонии не нужно беспокоиться о возможной опасности радиации и своего здоровья. Атомные объекты Украины находятся так далеко от Эстонии, что разрушения, вызванное войной, не представляет для нас радиационной угрозы.

Департамент окружающей среды также регулярно получает информацию от Государственной ядерной инспекции Украины и подтверждает, что ситуация на ядерных объектах Украины находится под контролем.

”В пятницу сообщалось, что в Чернобыльской зоне повысился уровень радиации, но это изменение не опасно для здоровья человека, и персонал атомной электростанции продолжает свою работу. Ракета, упавшая на территорию Киевского пункта утилизации радиоактивных отходов во время войны, не повредила само хранилище, работает автоматическая система радиационного контроля. Все атомные электростанции в Украине работают в штатном режиме”, — подтвердил Теэт Койтъярв, советник отдела климата и радиации Департамента окружающей среды.

Эстонская сеть раннего предупреждения о радиации состоит из 15 автоматических станций радиационного контроля, которые измеряют уровень гамма-излучения в воздухе в режиме реального времени по всей Эстонии. Автоматические станции важны для обнаружения возможного трансграничного радиологического влияния в случае радиологических инцидентов в соседних странах. Результаты мониторинга можно отслеживать с помощью Европейской системы обмена радиологическими данными Eurdep.

Кроме того, Департамент окружающей среды контролирует радиоактивность переносимых по воздуху частиц на трех фильтровальных станциях в Эстонии. С помощью станций можно обнаружить очень маленькие изменения в окружающем воздухе.

В случае изменения уровня радиации в Эстонии или соседней стране Департамент окружающей среды сообщит об этом.

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