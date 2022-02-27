Кого и за что Россия готова обстреливать ядерными ракетами?

В доктрине говорится, что ядерное сдерживание необходимо России для того чтобы противостоять определенным угрозам.

И, поскольку российский документ касается одного из двух крупнейших мировых ядерных арсеналов, он, безусловно, тоже окажет влияние на стратегическую стабильность.

Характер этой стабильности меняется, поскольку меняются факторы, которые его обеспечивают — появляются новые виды вооружений и новые технологии, заключаются и прекращают действовать договоры, активизируется международный терроризм, ядерное оружие получают новые страны.

А "стратегическая стабильность", в свою очередь, это то состояние, в котором мир пребывает уже много десятков лет — отсутствие открытых военных конфликтов между крупнейшими мировыми государствами.

Одно из основных качеств ядерного оружия — отсутствие необходимости его применения. Оно обеспечивает безопасность не применением, а самой только угрозой, возможностью его использования. Это и есть "ядерное сдерживание" — принцип, который лежит в основе стратегической стабильности.

Другими словами, в документе есть список того, что надо сделать, чтобы Россия нацелила на тебя свои ядерные ракеты, и что — для того, чтобы она их запустила.

Документ дает ответ на два вопроса: чего хочет добиться Россия ядерным сдерживанием и в каком случае она может применить ядерное оружие .

Это порождало домыслы и трактовки, не только в прессе, но и среди военных. Теперь такой документ опубликован, он многое прояснил, однако эксперты и сейчас находят в нем положения, которые можно трактовать очень широко.

Цели и задачи политики ядерного сдерживания фигурировали в основном в закрытых документах, например, в военных доктринах, которые в СССР и России не публиковались, а про их положения можно было узнать только со слов государственных деятелей.

До июня 2020 года механизм и принципы принятия решений в области разработки и применения ядерного оружия были государственной тайной.

Воздействие противника на критически важные объекты тоже никак не определено — объект можно взорвать, а можно вывести из строя хакерской атакой.

Здесь также есть очень размытые формулировки. Например, баллистические ракеты могут быть любыми — ядерными или неядерными, межконтинентальными или среднего радиуса действия.

Вторая важная часть доктрины — перечень сценариев, при которых Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, то есть выйти за рамки ядерного сдерживания.

Россия также вкладывает силы и средства в такие вооружения — гиперзвуковую авиационную ракету "Кинжал", планирующий блок "Авангард", лазерный комплекс "Пересвет".

Это положение было внесено в доктрину после того как в разных странах стали активно разрабатывать стратегические неядерные вооружения.

Другие угрозы — развертывание систем противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии, развертывание оружия в космосе.

Например, угрозой считается наращивание на сопредельных территориях обычных армейских группировок, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия. Но ведь средством доставки может считаться баллистическая ракета, не обязательно оснащенная ядерной боеголовкой.

В других же пунктах либо вообще не говорится о ядерном оружии, либо делается это очень размыто.

Среди них есть угрозы, которые также включают в себя ядерное оружие — наличие у некоего государства своего собственного или размещение на его территории чужого — которое может быть применено против России.

Этот принцип на Западе воспринимается как стремление российского руководства снизить угрозу войны против России ответной угрозой превращения обычного конфликта в ядерный.

Имеется в виду принцип применения ядерного оружия в ответ на неядерную угрозу, ранее прописанный в доктрине. Россия действительно позволяет себе применять ядерное оружие в ответ на нападение противника без него.

Термин "эскалация" напоминает, что на западе российскую стратегию в области применения ядерного оружия часто называют принципом Escalate To De-Escalate — "обострить, чтобы разрядить".

В четвертом пункте документа говорится: "Государственная политика в области ядерного сдерживания […] гарантирует […] в случае возникновения военного конфликта — недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях".

Другое положение доктрины, на которое, возможно обратят внимание на Западе, содержится в той части, где говорится о целях ядерного сдерживания.

Богданов признает, что такая игра довольно рискованна, поскольку противник может и ошибиться, считая, что пока не пересек "красную линию", тогда как российские военные будут уже отдавать приказ о ядерном ударе.

"Это элемент национальной ядерной стратегии, который называется "сдерживание через неопределенность". Это намеренное применение для того, чтобы оппонент в случае серьезного конфликта не просчитывал… грубо говоря не оптимизировал давление, понимая, что вот досюда по нему не ударят ядерным оружием", — сказал эксперт.

"Там видна попытка военно-политического руководства оставить себе максимум свободы маневра в очень специфических моментах, связанных с порогом применения ядерного оружия", — считает он.

Эти формулировки, которые допускают очень широкую трактовку, как считает российский эксперт, старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов, в документе появились преднамеренно.

Тем не менее все это может повлечь за собой ядерный удар.

Образно говоря, Россию обвиняют в том, что она угрожает потенциальному противнику чрезмерной реакцией — пистолетом в ответ на нож, чтобы противник сдался и отступил.

Однако эта формулировка в нынешнем документе тоже довольно размыта. Эксперт РСМД Илья Крамник считает, что оснований подозревать Россию в "эскалации ради деэскалации" нет.

"Говорить о том, что ядерное оружие может быть применено в качестве средства деэскалации конфликта, на мой взгляд, безответственно, потому что сами по себе основы, и это проговорено в тексте не раз, нацелены на то, чтобы применения ядерного оружия не допустить", — сказал он Би-би-си.

Крамник считает, что в этой части авторы доктрины просто еще раз сформулировали принцип ядерного сдерживания, а не намекнули на некую особую стратегию.

Впрочем, в другой части документа возможность применения ядерного оружия против неядерного прописана открыто — в случае "агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

В какой момент Россия может запустить ядерные ракеты?

Александр Ермаков из Российского совета по международным делам отмечает, что в нынешней доктрине задекларирован очень важный принцип — ясное и четкое указание на то, что Россия в случае ядерного нападения будет отвечать ответно-встречным ударом. То есть решение об ответном ударе будет приниматься не после атомного взрыва на своей территории, но и не превентивно, а только после пуска ракет противника.

СССР действительно декларировал принцип ненанесения ядерного удара первым. Россия впоследствии четко не обговаривала этот принцип.