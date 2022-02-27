ФОТО | Объявлена дата открытия магазинов Lidl

Об открытии магазина также сообщает наружная реклама на магазине, расположенном на улице Тяхэесаю, 6 (район Тондираба). Там указано и время открытия магазина - 8 часов утра.

Ранее сообщалось, что Lidl планирует открыть восемь магазинов в четырех городах Эстонии — Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве.

Lidl при выходе на новый рынок всегда открывает несколько магазинов разом, но когда это произойдет в Эстонии до последнего времени не сообщалось.

Будет дополнено при поступлении новой информации!

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