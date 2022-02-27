27.02.2022, 16:44
ФОТО | Объявлена дата открытия магазинов Lidl
ФОТО: Kevin Argo
Магазины немецкой торговой сети Lidl откроются 3 марта. Об этом сообщает сайт компании Lidl Eesti.
Об открытии магазина также сообщает наружная реклама на магазине, расположенном на улице Тяхэесаю, 6 (район Тондираба). Там указано и время открытия магазина - 8 часов утра.
Ранее сообщалось, что Lidl планирует открыть восемь магазинов в четырех городах Эстонии — Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве.
Lidl при выходе на новый рынок всегда открывает несколько магазинов разом, но когда это произойдет в Эстонии до последнего времени не сообщалось.
Будет дополнено при поступлении новой информации!
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.