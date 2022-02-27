Новости Эстонии
27.02.2022, 16:21

Открыты номера для пожертвований Украине и украинскому народу

 
Meeleavaldus Ukraina toetuseks Vabaduse väljakul, 26.02.22
Meeleavaldus Ukraina toetuseks Vabaduse väljakul, 26.02.22
Foto: Anton Klink, anton.klink@gmail.com
Telia в сотрудничестве с благотворительным фондом НКО Mondo, Эстонским советом помощи беженцам и Фондом содействия национальной обороне открывает номера для пожертвований Украине и ее гражданам.

Позвонив по одному из этих номеров, вы можете поддержать Украину:

Через благотоврительный фонд Mondo:

9000380 - 5€

9000381 - 10€

9000382 - 50€

Эстонский совет помощи беженцам:

9003801 – 5€

9003802 – 10€

9003803 – 50€

Фондом содействия национальной обороне

9005380 - 5€

9002380 - 25€

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