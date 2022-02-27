27.02.2022, 16:21
Открыты номера для пожертвований Украине и украинскому народу
Foto: Anton Klink, anton.klink@gmail.com
Telia в сотрудничестве с благотворительным фондом НКО Mondo, Эстонским советом помощи беженцам и Фондом содействия национальной обороне открывает номера для пожертвований Украине и ее гражданам.
Позвонив по одному из этих номеров, вы можете поддержать Украину:
Через благотоврительный фонд Mondo:
9000380 - 5€
9000381 - 10€
9000382 - 50€
Эстонский совет помощи беженцам:
9003801 – 5€
9003802 – 10€
9003803 – 50€
Фондом содействия национальной обороне
9005380 - 5€
9002380 - 25€