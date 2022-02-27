Открыты номера для пожертвований Украине и украинскому народу

Meeleavaldus Ukraina toetuseks Vabaduse väljakul, 26.02.22 Foto: Anton Klink, anton.klink@gmail.com

Telia в сотрудничестве с благотворительным фондом НКО Mondo, Эстонским советом помощи беженцам и Фондом содействия национальной обороне открывает номера для пожертвований Украине и ее гражданам.