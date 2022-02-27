27.02.2022, 15:32
ФОТО | На столичной площади Вабадузе митингуют белорусы: против референдума, Лукашенко и войны
Сегодня на столичной площади Вабадузе проходит акция, организованная местными белорусами, которые выступают против проводимого сегодня в Беларуси референдума по изменениям в Конституции, а также против режима Лукашенко и войны в Украине.
"Эстонские белорусы собираются, чтобы выразить категорическое осуждение действий режима Лукашенко и российской агрессии, заявить ясное "Нет войне!", выразить солидарность с украинцами — как в Эстонии, так и в Украине", — сообщили организаторы акции.