27.02.2022, 14:57
"За что? За что?" Как украинцы встречают российских солдат
Издание "Медуза" выпустило видеоролик на основе записей пользователей, снятое во время боевых действий в Украине.
Россия воюет с Украиной. При этом российские власти требуют, чтобы журналисты называли эту войну ”специальной операцией” — а многие представители элиты, публично поддержавшие вторжение, высказываются в том духе, что это ”освобождение” Украины. Мы выбрали несколько видео, снятых в последние дни, которые помогают понять, как жители Украины на самом деле относятся к военным из России, говорится в описании ролика.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.