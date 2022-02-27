"За что? За что?" Как украинцы встречают российских солдат

Россия воюет с Украиной. При этом российские власти требуют, чтобы журналисты называли эту войну ”специальной операцией” — а многие представители элиты, публично поддержавшие вторжение, высказываются в том духе, что это ”освобождение” Украины. Мы выбрали несколько видео, снятых в последние дни, которые помогают понять, как жители Украины на самом деле относятся к военным из России, говорится в описании ролика.