Германия из-за войны в Украине решила отказаться от российского газа и перейти на поставки из США. Когда это произойдет?

О намерении Германии отказаться от российского газа 27 февраля заявил канцлер Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге. По его словам, Берлин перейдет на поставки из США.

"LNG терминалы должны быть расширены как можно скорее", — заявил Шольц. Он уточнил, что Россия взвинтила цены на газ и угрожает безопасности всего континента. А потому больше не может считаться нормальным партнером.

Таким образом, как только Германия расширить сеть LNG-терминалов для приема американского газа новых контрактов с Россией уже не будет.

Ранее в Германии также анонсировали принятие законов, которые обеспечат стране стратегические запасы энергоресурсов. Об этом на днях говорил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире ADR. Немецкий чиновник отметил, что сейчас Германия на 50% зависит от импорта российского угля. А потому нужно искать другие источники.

"Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах (не в России. — Ред) в более значительном объеме", — сказал Хабек. Он подчеркнул, что ФРГ не может зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право.

Резервы газа и угля, по словам министра, будут сформированы к следующей зиме. "Соответствующий закон уже разрабатывается и будет представлен в ближайшее время, чтобы газ закупался летом", — цитирует Хабека Euractiv.

Для снижения газовой зависимости от РФ Германия также планирует построить новые LNG-терминалы (для приема СПГ, сжиженного газа, из США и Катара). Тем не менее, Хабек уверен, что Германия уже сейчас сможет справиться с полным отсутствием импорта из России: "У Германии есть варианты, где приобрести достаточное количество газа и других ресурсов без России".

Ранее Германия уже остановила сертификацию проекта "Северный поток-2" в связи с вторжением России в Украину.