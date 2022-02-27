Один из советских футболистов 80-х: нам россияне здесь не нужны, мы будем защищать свои дома
Знаменитый защитник киевского "Динамо" и сборной СССР по футболу Владимир Бессонов обратился к россиянам.
"На россияне здесь не нужны, мы будем защищать свою родину и свои дома", — говорит 63-летний уроженец Харькова.
На записи ролика Бессонов одет в фирменную куртку киевского "Динамо" и позирует с оружием в руках.
Владимир Бессонов провел 79 матчей за сборную СССР в период с 1977 по 1990 годы, был одним из сильнейших защитников советского футбола в 80-е годы, бронзовый призер Олимпийских игр в Москве, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе советской сборной, обладатель Кубка Кубков и чемпион СССР в составе киевского "Динамо". В качестве тренера работал с киевским ЦСКА, "Зарей" (Луганск) и другими украинскими клубами. В настоящее время — спортивный директор киевского "Динамо".
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