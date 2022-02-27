Военная разведка Эстонии: российские войска на четвертый день боев меняют тактику

Основной целью РФ по-прежнему является свержение власти Украины и/или принужденией украинских властей к таким уступкам, которые разрушительным образом скажутся на украинской государственности. Поэтому РФ по-прежнему пытается добиться полной потери контроля над ситуацией властями Украины и уничтожить украинские вооруженные силы.

Падение Киева стало бы сильным ударом по управленческой структуре и оказало угнетающее влияние на сопротивляющихся, поэтому россияне продвигаются именно на киевском направлении. Впрочем, сдача Киева не означает автоматического поражения Украины. Если украинцы смогут сохранить управление государством и продолжить организованное сопротивление, даже после падения столицы война не закончится. Власти Украины продемонстрировали решимость сражаться за Киев. На данный момент нет признаков того, что Киев падет и тем более свидетельств тому, что город могут сдать без боя.

Вторым по важности оперативным направлением станет Харьков — в последующие дни здесь ожидается попытка прорыва. Наступление на харьковском направлении застопорилось к первой ночи боев. Для прорыва обороны 26 февраля ВС РФ перебросили в Белгородскую область бригаду тяжелой артиллерии (оснащена системами 2С4 и 2С7).

В последние 24 часа ВС РФ продолжали совершать огневые налеты по всей территории Украины. Атакам подвергались военные объекты, наряду с этим все чаще под удары стала попадать гражданская инфраструктура, из-за чего пострадали мирные жители. По сравнению с прежними сутками потери вооруженных сил Украины и РФ возросли — это обстоятельство обусловлено смещением боевых действий в городскую черту и расширенным применением артиллерии. Участились случаи применения реактивных систем залпового огня в городах.

Ожидается морской десант в Одессе или на этом направлении — до сих пор он откладывался. Для обеспечения высадки побережье подвергнется огневым ударам, что поставит под угрозу жизни гражданских.