Военная разведка Эстонии: российские войска на четвертый день боев меняют тактику(6)
Важность четвертого дня боев обусловлена вынужденной сменой тактики войск Российской Федерации (РФ), поскольку прежняя не принесла желаемых результатов, отмечает в свой утренней воскресной сводке разведвательный центр Сил обороны Эстонии.
Основной целью РФ по-прежнему является свержение власти Украины и/или принужденией украинских властей к таким уступкам, которые разрушительным образом скажутся на украинской государственности. Поэтому РФ по-прежнему пытается добиться полной потери контроля над ситуацией властями Украины и уничтожить украинские вооруженные силы.
Падение Киева стало бы сильным ударом по управленческой структуре и оказало угнетающее влияние на сопротивляющихся, поэтому россияне продвигаются именно на киевском направлении. Впрочем, сдача Киева не означает автоматического поражения Украины. Если украинцы смогут сохранить управление государством и продолжить организованное сопротивление, даже после падения столицы война не закончится. Власти Украины продемонстрировали решимость сражаться за Киев. На данный момент нет признаков того, что Киев падет и тем более свидетельств тому, что город могут сдать без боя.
Вторым по важности оперативным направлением станет Харьков — в последующие дни здесь ожидается попытка прорыва. Наступление на харьковском направлении застопорилось к первой ночи боев. Для прорыва обороны 26 февраля ВС РФ перебросили в Белгородскую область бригаду тяжелой артиллерии (оснащена системами 2С4 и 2С7).
В последние 24 часа ВС РФ продолжали совершать огневые налеты по всей территории Украины. Атакам подвергались военные объекты, наряду с этим все чаще под удары стала попадать гражданская инфраструктура, из-за чего пострадали мирные жители. По сравнению с прежними сутками потери вооруженных сил Украины и РФ возросли — это обстоятельство обусловлено смещением боевых действий в городскую черту и расширенным применением артиллерии. Участились случаи применения реактивных систем залпового огня в городах.
Ожидается морской десант в Одессе или на этом направлении — до сих пор он откладывался. Для обеспечения высадки побережье подвергнется огневым ударам, что поставит под угрозу жизни гражданских.
До сих пор выбранная Вооруженными силами Украины (ВСУ) тактика давала свои плоды: они позволяли продвигаться войскам противника на свою территорию, а после того как они выходили из зоны прикрытия артиллерией, украинские войска вступали с ними в спорадические контакты. Частям ВС РФ позволили зайти в города и пригороды практически без боя, чего российские подразделения поначалу избегали, поскольку захват крупных населенных пунктов требует больших сил и грозит значительными потерями.
По тем же причинам пострадало снабжение войск РФ, чьи колонны стали уязвимы для ударов украинских войск — ВСУ достигли определенных успехов. ВС РФ испытывают трудности со снабжением войск, в первую очередь речь идет об обеспечении топливом. По этой причине во многих местах россияне были вынуждены бросать обездвиженную технику. Например, 26 января была брошена колонна с ракетами.
Сопротивление ВСУ и населения оказалось более ожесточенным, чем ВС РФ могли предполагать. При этом РФ до сих пор не использовала всего потенциала своей артиллерии для поддержки сухопутных сил — это приведет к большим разрушениям и потерям.
Несмотря на то, что как украинская, так и российская сторона обозначила готовность к переговорам, это не означает, что РФ прекратит интенсивные боевые действия с целью усиления собственных переговорных позиций.
Имеются признаки тому, что политическое и военное руководство РФ проявляют все большее неудовольствие, поскольку продвижение по территории Украины оказалось не таким быстрым, а оказанное сопротивление более ожесточенным.
На данный момент степень военной угрозы для Эстонии не выросла, однако по-прежнему сохраняется вероятность совершения кибератак и проведения инфоопераций.
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