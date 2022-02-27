Украина заявила о 4300 погибших российский военных. Минобороны РФ данных о потерях не сообщало

В сообщении украинского министерства утверждается, что 24-26 февраля российская армия потеряла 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 бронемашин, два беспилотника, два корабля и катера, а также другую технику.

При этом Минобороны Украины подчеркивает, что эти данные уточняются и могут быть не окончательными. Подтвердить или опровергнуть сведения министерства пока нельзя.

Минобороны России до сих пор не сообщало о потерях российской техники или в живой силе. 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил гибель российского офицера и уроженца республики Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе ”спецоперации” в Украине. Пока это единственная смерть военнослужащего, о которой заявили российские чиновники.

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