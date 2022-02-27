Тайваньская TSMC прекратила поставки полупроводников в Россию

TSMC — крупнейший в мире производитель полупроводников. TSMC также приостановила производство разработанных в России полупроводников марки «Эльбрус».

Администрация Тайваня уже заявляла, что остров присоединится к международным экономическим санкциям в отношении России.

Ранее сообщалось, что США вводят ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию на 50%. В первую очередь это касается оборонного, авиационного и морского секторов. Так Вашингтон хочет «перекрыть доступ [России] к передовым технологиям». В Белом доме уточнили, что речь идет, например, о полупроводниках, телекоммуникациях, безопасности шифрования, лазерах, датчика и тд.

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