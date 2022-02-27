Зеленский заявил, что Украина подала иск против РФ в суд ООН в Гааге

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - написал Зеленский в твиттере в воскресенье.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отказался от переговоров с российской стороной в Гомеле, назвав Белоруссию агрессором. Он заявил, что площадкой для переговоров могут быть другие города. С его слов, России предлагали Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул, Баку.

Российская сторона заявила, что будет ждать Украину на переговоры до 15:00 мск.