Рижское ”Динамо” покинуло КХЛ из-за ситуации на Украине
Наблюдательный совет клуба принял такое решение в связи с ситуацией на Украине, пишет Sports.ru.
”Принято решение о выходе из КХЛ, что выражает четкую позицию руководства клуба.
В условиях такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с КХЛ”, — сказал глава совета Юрис Савицкис.
Клуб из Латвии выступал в лиге с момента ее основания в 2008 году.
24 февраля президент РФ Владимир Путин начал военные действия в Украине.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
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