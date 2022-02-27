Рижское ”Динамо” покинуло КХЛ из-за ситуации на Украине

”Принято решение о выходе из КХЛ, что выражает четкую позицию руководства клуба.

В условиях такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с КХЛ”, — сказал глава совета Юрис Савицкис.

Клуб из Латвии выступал в лиге с момента ее основания в 2008 году.

24 февраля президент РФ Владимир Путин начал военные действия в Украине.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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