Генпрокурор Украины обратилась к гражданам России: не становитесь соучастниками преступлений

Ниже мы приводим текст этого обращения.

"Граждане России, если вы не прекратите эту войну — вы соучастники и пособники самых тяжких военных преступлений , преступлений против мира и человечности, развязывания и ведения агрессивной войны, массовых убийств мирного населения, применения оружия массового уничтожения и запрещенных международным правом видов вооружения. Сроков давности за них нет.

Вчера диверсанты расстреляли семью с 3-мя детьми в Киеве. Погибли родители и одна из дочерей, которая училась в 4 классе. В Херсонской области ваши войска обстреляли скорую помощь с раненными — водитель и пациент сгорели.

Ваши ракеты бьют по жилым районам и населенным пунктам. Погибают и получают тяжелые ранения дети, люди пожилого возраста и женщины.

Вооруженные силы РФ систематически демонстрируют пренебрежительное отношение к законам и обычаям ведения войны, они постоянно совершают атаки на объекты гражданской инфраструктуры, которые находятся под защитой международного гуманитарного права.

Войска агрессора нанесли сотни ударов крылатыми и баллистическими ракетами по гражданскому населению. Десятки таких ударов были направлены на детские сады и школы, больницы, где находились самые маленькие украинцы.

Только за сегодняшнюю ночь захватнические войска РФ нанесли удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры, среди которых:

- нефтебаза в Василькове;

- газопровод в Харькове;

- захоронение ядерных отходов в Киеве.

Все эти объекты не являлись законными военными целями с точки зрения международного гуманитарного права. От ударов по этим объектам в первую очередь страдает гражданское население.

Расплачиваться за это будут нынешние и будущие поколения россиян.

Вы при всех потугах вашей пропаганды, которая заливает вам мозги и сердца, не представите меня — до 40 лет жившую в русскоязычном Харькове с фамилией Венедиктова, радикалкой. А националисты — мы все. Националисты — украинцы от Керчи, Донецка и до Львова, Ужгорода и Тернополя. Националисты — это те, кто любит свою родину.