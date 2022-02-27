Генпрокурор Украины обратилась к гражданам России: не становитесь соучастниками преступлений
Ниже мы приводим текст этого обращения.
"Граждане России, если вы не прекратите эту войну — вы соучастники и пособники самых тяжких военных преступлений , преступлений против мира и человечности, развязывания и ведения агрессивной войны, массовых убийств мирного населения, применения оружия массового уничтожения и запрещенных международным правом видов вооружения. Сроков давности за них нет.
Вчера диверсанты расстреляли семью с 3-мя детьми в Киеве. Погибли родители и одна из дочерей, которая училась в 4 классе. В Херсонской области ваши войска обстреляли скорую помощь с раненными — водитель и пациент сгорели.
Ваши ракеты бьют по жилым районам и населенным пунктам. Погибают и получают тяжелые ранения дети, люди пожилого возраста и женщины.
Вооруженные силы РФ систематически демонстрируют пренебрежительное отношение к законам и обычаям ведения войны, они постоянно совершают атаки на объекты гражданской инфраструктуры, которые находятся под защитой международного гуманитарного права.
Войска агрессора нанесли сотни ударов крылатыми и баллистическими ракетами по гражданскому населению. Десятки таких ударов были направлены на детские сады и школы, больницы, где находились самые маленькие украинцы.
Только за сегодняшнюю ночь захватнические войска РФ нанесли удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры, среди которых:
- нефтебаза в Василькове;
- газопровод в Харькове;
- захоронение ядерных отходов в Киеве.
Все эти объекты не являлись законными военными целями с точки зрения международного гуманитарного права. От ударов по этим объектам в первую очередь страдает гражданское население.
Расплачиваться за это будут нынешние и будущие поколения россиян.
Вы при всех потугах вашей пропаганды, которая заливает вам мозги и сердца, не представите меня — до 40 лет жившую в русскоязычном Харькове с фамилией Венедиктова, радикалкой. А националисты — мы все. Националисты — украинцы от Керчи, Донецка и до Львова, Ужгорода и Тернополя. Националисты — это те, кто любит свою родину.
И мы на своей земле. В своей стране. И вас не звали. И ничего не сделали такого, чтоб пришёл грязный русский танк. Наша нация сшивается и крепнет. И мы победим! У вас нет шансов. Мы все равно победим. Потому что за нами правда.
Гражданин Путин. Обычно я не называю фамилии и чту презумпцию невиновности. Но не в вашем случае. Мы докажем в справедливом суде, что вы убийца и главный военный преступник 21 века. Это я вам официально заявляю. Как Генеральный прокурор суверенного государства Украина в своих границах, а не в ваших. Как возможный будущий главный государственный обвинитель в международном суде. Придёт время — мы скажем это вам в Гааге в глаза".
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